Covid-19: João Pessoa atinge marca de 50 mil vacinados neste sábado

Da Redação com Secom/JP. Publicado em 17 de julho de 2021 às 17:52.

A Prefeitura de João Pessoa atingiu a marca de 50 mil vacinados com a primeira dose contra a Covid-19 na tarde deste sábado (17), dentro do mutirão que vai se estender até a manhã do domingo (18).

No momento, pessoas com idade acima de 33 anos estão sendo o público-alvo da ação, que teve início às 8h da última sexta-feira (16).

Imediatamente ao agendamento, as pessoas já podem tomar a primeira dose do imunizante. Desde janeiro, a Prefeitura já aplicou mais de 530 mil doses de vacina, entre primeira e segunda doses e dose única.

Novos agendamentos – A população deve ficar atenta para a possibilidade de redução da faixa etária, nas próximas horas. Conforme já previsto pelo prefeito Cícero Lucena, na sexta-feira, há possibilidade de vacinação do grupo 30+ ainda neste sábado.

O agendamento é feito por meio do aplicativo Vacina João Pessoa ou do site vacina.joaopessoa.pb.gov.br. Quem tiver algum problema para realizar o cadastro ou agendar o atendimento, pode procurar um posto de vacinação para ter a orientação necessária e garantir a aplicação da vacina.

48h de vacinação – O mutirão de vacinação teve início em 22 ginásios, às 8h, da última sexta-feira. Em seguida, às 10h, a ação começou em seis pontos de drive thru, onde o atendimento é ininterrupto, com previsão de encerramento às 10h deste domingo (18), completando 48h de vacinação.

Documentação exigida – Para receber a vacina, é necessário apresentar documento oficial com foto, Cartão SUS, CPF e comprovante de residência em João Pessoa.

Transporte gratuito – As pessoas que necessitarem de deslocamento de um bairro a outro para tomar a vacina podem utilizar os serviços gratuitos dos aplicativos 99 e Uber, em parceria com a Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, respectivamente.

Para garantir o acesso ao serviço da 99, o cidadão que usar a plataforma deverá acessar o aplicativo, na categoria 99 Pop, e inserir o código promocional ‘Promocodes’, destinado exclusivamente ao transporte até os pontos de vacinação em João Pessoa.

O código que deverá ser inserido no aplicativo Uber é o VACINAPB e cada usuário só pode inseri-lo uma vez, garantindo a gratuidade para as duas viagens que devem chegar até R$ 25, cada.

Solidariedade – Os postos de vacinação também estão abertos para receber as doações de alimentos não perecíveis. Após a arrecadação, eles serão distribuídos com instituições de caridade e famílias necessitadas, atingidas pelos efeitos da pandemia. A arrecadação e a distribuição integram uma iniciativa conjunta da Prefeitura de João Pessoa e do Governo da Paraíba.

Confira os postos de vacinação:

Drive thru (até 10h de domingo)

– Santuário Mãe Rainha (Aeroclube)

– UFPB (Castelo Branco)

– Unipê (Água Fria)

– Sesi (Costa e Silva)

– Mangabeira Shopping

– Uninassau, acesso Avenida Rio Grande do Sul (Bairro dos Estados)

Ginásios (até 17h de sábado)

Distrito Sanitário I

– Escola Lynaldo Cavalcanti (Bairro das Indústrias)

– Escola Duarte da Silveira (Costa e Silva)

– ECIT Papa Paulo VI (Cruz das Armas)

– Escola Dom José Maria Pires (Oitizeiro)

– Escola Professor Oscar de Castro (Cruz das Armas)

Distrito Sanitário II

– Escola Francisco da Nóbrega (Cristo)

– Escola Raimundo Nonato Batista (Gramame)

– Escola Leônidas Santiago (Varjão)

– Escola Darcy Ribeiro (Funcionários II)

Distrito Sanitário III

– Escola Dom Helder (Valentina Figueiredo)

– Centro Cultural Tenente Lucena (Mangabeira)

– Escola Radegundes Feitosa (José Américo)

– Escola Municipal Professor Afonso Pereira da Silva (Cidade Verde II)

Distrito Sanitário IV

– Ginásio Ivan Cantisani (Tambiá)

– Escola José Peregrino de Carvalho (Ilha do Bispo)

– Instituto Federal da Paraíba – IFPB (Jaguaribe)

– Escola Municipal Violeta Formiga (Mandacaru)

Distrito Sanitário V

– Escola Municipal Leonel Brizola (Tambauzinho)

– Escola Municipal Seráfico da Nóbrega (Tambaú)

– Escola Cônego Mathias Freire (Torre)

– Centro da Pessoa Idosa (Altiplano)

– ECIT Presidente João Goulart (Castelo Branco)