Covid-19: Campina Grande vacina faixa etária de 34+ nesta segunda-feira

Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 18 de julho de 2021 às 20:29.

O Município de Campina Grande aplicou mais de 20 mil doses de vacina anti-covid no final de semana e vai ampliar a campanha de imunização para pessoas a partir de 34 anos de idade nesta segunda-feira, 19.

O avanço foi uma determinação do prefeito Bruno Cunha Lima, após a análise técnica dos dados da vacinação e do público-alvo.

A vacinação nesta segunda-feira será distribuída em 95 pontos diferentes pela cidade. Pela manhã, as ações acontecem em todas as Unidades Básicas de Saúde, Centros de Saúde e Policlínicas, incluindo a zona rural. À tarde, a vacinação ocorre em quatro pontos fixos e dois locais de drive-thru.

Para ter acesso à vacinação, o cidadão precisa fazer o pré-cadastro e o agendamento para um dos locais de vacinação no site vacinacao.campinagrande.pb.gov.br ou pelo aplicativo Vacina Campina.

É necessário apresentar o comprovante de agendamento no ponto de vacinação, bem como documento de identificação pessoal oficial e o comprovante de residência do município de Campina Grande.

Nesta segunda também serão aplicadas as segundas doses das pessoas que têm a previsão de receber a dose de reforço neste dia 19 de julho ou que já deveriam ter tomado a segunda dose anteriormente.

Para quem precisa tomar a dose 2 da Coronavac, o local é a Pirâmide do Parque do Povo, das 9h às 14h. Para quem vai receber a D2 de AstraZeneca, o ponto é o Ginásio O Meninão, no modelo drive-thru ou para pedestre. Não é necessário fazer agendamento.

Primeira dose (34 anos acima)

Programação:

DAS 9H ÀS 11H30

DISTRITO SANITÁRIO I

UBS CAMPOS SALES

UBS TOTA AGRA

UBS FRANCISCO BRASILEIRO

UBS ANTÔNIO ARRUDA

UBS PLÍNIO LEMOS

UBS JARDIM TAVARES

UBS JARDIM AMÉRICA I

UBS JARDIM AMÉRICA II

UBS HORACINA DE ALMEIDA I e II

UBS WESLEY TARGINO I e II

UBS ANTÔNIO MESQUITA

CENTRO DE SAÚDE FRANCISCO PINTO

DISTRITO SANITÁRIO II

UBS ADALBERTO CÉSAR

UBS BODOCONGÓ

UBS JOÃO RIQUE

UBS MALVINAS V

UBS RICARDO AMORIM

UBS HINDEMBURGO NUNES

UBS ADRIANA BEZERRA

UBS EDUARDO RAMOS

UBS RAIMUNDO CARNEIRO

UBS JARDIM QUARENTA

UBS QUARENTA

CENTRO DE SAÚDE DA BELA VISTA

DISTRITO SANITÁRIO III

UBS INÁCIO MAYER

UBS ARAXÁ

UBS BONALD FILHO

UBS CONCEIÇÃO

UBS NAÇÕES

UBS NOVO ARAXÁ

UBS ROSA MÍSTICA

UBS JARDIM CONTINENTAL

UBS JEREMIAS

UBS JOCEL FECHINE

UBS MONTE SANTO

UBS PALMEIRA

CENTRO DE SAÚDE DA PALMEIRA

DISTRITO IV

UBS ESTAÇÃO VELHA

UBS NOSSA SENHORA APARECIDA

UBS TAMBOR I

UBS TAMBOR II

UBS ROMUALDO BRITO I e II

UBS WILSON FURTADO – VILA CABRAL

UBS WILSON FURTADO – ITARARÉ

UBS PORTEIRA DE PEDRA

UBS JOSÉ AURINO DE BARROS

UBS SANDRA CAVALCANTE

UBS VIRGÍLIO BRASILEIRO

UBS CRISOSTOMO LUCENA

UBS GALANTE

UBS LIBERDADE III

CENTRO DE SAÚDE DO CATOLÉ

DISTRITO V

UBS VELAME I E II

UBS RESSURREIÇÃO

UBS CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA

UBS ALUÍSIO SALVIANO

UBS MARIA DE LOURDES LEÔNCIO

UBS DRA. ANA CANTALICE

UBS RAIFF RAMALHO

UBS BENJAMIM B. DA SILVA

UBS SERRA DA BORBOREMA

UBS SEVERINO B. DA SILVA

UBS ANAILDA C. MARINHO

UBS BAIRRO DAS CIDADES I

UBS BAIRRO DAS CIDADES II

UBS RONALDO CUNHA LIMA

UBS NOVO HORIZONTE

UBS ARGEMIRO DE FIGUEIREDO

CENTRO DE SAÚDE DA LIBERDADE

DISTRITO SANITÁRIO VI

POLICLÍNICA DAS MALVINAS

UBS ANTÔNIO AURÉLIO VENTURA

UBS ANA AMÉLIA VILAR CANTALICE

UBS UMBURANAS

UBS MALVINAS

UBS JUREMA

UBS VERDEJANTE

UBS DJALMA BARBOSA

PONTO DE APOIO NO PORTAL SUDOESTE

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO GRANDE CAMPINA

UBS-ESTREITO

UBS-PAUS BRANCOS

DISTRITO VII

UBS SABIÁ

UBS BEM TE VI

UBS COLIBRI

UBS PARDAL

UBS NELY MAIA

UBS ODETE LEANDRO – UEPB

UBS BEIJA FLOR

UBS SÃO JANUÁRIO II

UBS MUTIRÃO

CENTRO DE SAÚDE SÃO JOSÉ DA MATA

DAS 15H ÀS 18H

DRIVE-THRU:

CLUBE CAMPESTRE

INSS DINAMÉRICA

PONTOS FIXOS:

PARQUE DO POVO

SESI DISTRITO INDUSTRIAL

IGREJA VERBO DA VIDA NO GARDEN HOTEL

UNIFACISA

Segunda dose de AstraZeneca

DAS 9H ÀS 14H

DRIVE-THRU E PEDESTRES:

GINÁSIO O MENINÃO

Segunda dose de Coronavac

DAS 9H ÀS 14H

PEDESTRES:

PARQUE DO POVO.