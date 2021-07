Covid-19: Cabedelo inicia mutirão de vacinação imunizando pessoas com 35+

Cabedelo realizou, neste sábado (16), um mutirão de vacinação contra a Covid para pessoas com 35 anos ou mais sem comorbidades.

A ação aconteceu no Cabedelo Clube e segue neste domingo (17), das 8h às 16h, imunizando pessoas a partir dos 33 anos.

Para receber a vacina, é necessária a apresentação de um documento com foto e cartão SUS de Cabedelo.

No total, foram disponibilizadas 4.875 doses de vacina para o mutirão , com o engajamento de 26 profissionais da saúde.

O secretário de Saúde de Cabedelo, Murilo Suassuna, falou sobre a estratégia adotada para agilizar a vacinação no Município.

“Um dos pontos que a gente tem tido muito cuidado é em fazer o levantamento populacional, tomando como base os dados do último IBGE e o controle do SUS, pegando as informações do próprio prontuário do cidadão. Então fazemos um cruzamento com os dados para que, só assim “, anunciemos uma nova faixa etária contemplada para a vacina. Dessa forma, estamos conseguindo de maneira rápida e organizada, sem aglomeração, avançar aqui em Cabedelo. Neste domingo estaremos vacinando os acima de 33 anos e se o ritmo permanecer assim,na segunda-feira, já iremos baixar mais ainda. Pretendemos chegar o mais rápido possível na população de 18 anos, pois com a primeira dose aplicada já garantimos em torno de 75% de cobertura contra os casos mais graves”, ressaltou.

Quem faz parte de outros grupos prioritários anteriormente anunciados e que, por algum motivo ainda não se vacinou, também pode procurar o Cabedelo Clube neste fim de semana para receber sua dose e se proteger contra a doença.

A funcionária pública Graziela Lucena, moradora do bairro Ponta de Matos, comemorou com muita emoção a chegada da vacinação na sua faixa etária neste sábado.

“Com essa vacinação, estamos celebrando a vida e ao mesmo tempo respeitando o luto por aqueles que não tiveram essa oportunidade. Graças a Deus, aqui em Cabedelo, tudo está transcorrendo normalmente, com muita organização e tranquilidade. Vamos juntos vencer essa doença “, em nome de Jesus”.

O auxiliar de serviços Fabiano Silveira também se surpreendeu com organização da vacinação em Cabedelo.

“Esperei muito por esse momento. Até achei que ia estar tumultuado, mas, graças a Deus, tudo deu certo. Que essa dose seja de vida, de esperança e de amor”.