Covid-19: mais 165 mil doses de vacinas chegam à Paraíba nesta semana

Avançar na vacinação contra Covid-19 é sempre uma boa notícia, principalmente se considerarmos como um passo a mais na busca por uma “volta ao normal” e, sobretudo, um passo na preservação de vidas.

O secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, confirmou ao PARAIBAONLINE nesta segunda-feira (19), a chegada de 165.030 doses de imunizantes até o fim desta semana, apesar de ainda não ter um dia definido.

Essa quantidade de vacinas será destinada à aplicação de primeiras e segundas doses.

Destrinchando o montante, 35.200 dos imunizantes serão da Coronavac, 107.600 da Astrazeneca e 22.230 da Pfizer.

Vale lembrar que, de acordo com dados do site oficial do Governo da Paraíba, atualizados no último dia 16, 34,88% da população do Estado foi vacinada com a primeira dose de algum dos imunizantes, 13,37% já tiveram sua segunda dose, e 0,85% foram imunizados com dose única, neste caso, com a vacina da Janssen.