Saiba como está funcionando a Casa da Cidadania em Campina Grande

O coordenador da Casa da Cidadania em Campina Grande, José do Nascimento Coelho, afirmou, durante entrevista a uma emissora de rádio, que o órgão está funcionando presencialmente apenas para emissão e entrega de carteira de identidade.

De acordo com o gestor, além de atender exclusivamente esse tipo de serviço, a Casa está funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia, apenas por agendamento.

O agendamento é feito a partir das 8h, apenas nas segundas-feiras, através do site portaldacidadania.pb.gov.br.

“Para aquelas pessoas acima de 60 anos que vão tirar a segunda via, não é obrigatório o pagamento. Abaixo de 60 anos tem obrigatoriedade do pagamento. Esse pagamento pode se tirar o boleto aqui na Casa da Cidadania, que será pago no Banco do Brasil ou no PagFácil, ou através do seu aplicativo do Banco do Brasil”, disse Coelho.

Ele ainda frisou que as pessoas que querem emitir o RG precisam levar seus documentos pessoais originais, como CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento, casamento ou averbação.