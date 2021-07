Confira a previsão do tempo para este domingo em toda Paraíba

O transporte de umidade do oceano Atlântico em direção à costa leste, causado pelos ventos alísios de sudeste , deixa o céu com muitas nuvens entre as regiões do Litoral e Agreste. No decorrer do dia, a nebulosidade deverá ficar variável e favorável à ocorrência de chuvas esparsas no setor leste do Estado. Nas demais áreas, sol entre nuvens, podendo ocorrer chuvas fracas e pontuais.

* Fonte: Aesa