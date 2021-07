Após denúncia de extorsão, polícia desarticula esquema do tráfico em Campina Grande

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 17 de julho de 2021 às 19:02.

A Polícia Militar, por meio da 2ª Companhia Especializada em Policiamento com Motocicletas (2ª CEPMotos) e da Força Regional, desarticulou, na cidade de Campina Grande, um esquema do tráfico de drogas, após receber uma denúncia de extorsão mediante sequestro.

A ação se deu na manhã da última sexta-feira (16), no bairro do Pedregal, e três pessoas foram detidas, sendo apreendida uma grande quantidade de entorpecentes.

Após denúncia, as equipes deslocaram-se até uma agência bancária, onde um homem estaria sendo obrigado a sacar uma quantia em dinheiro para entregar aos suspeitos.

No local, a vítima foi identificada acompanhada por um dos acusados. Do lado de fora da instituição financeira, foi identificado um segundo suspeito, que também foi detido pelos militares. Os homens possuem 48 e 51 anos.

A vítima relatou que, durante toda a noite, teria ficado amarrada e sob ameaças em uma casa naquele bairro e que, ao amanhecer, teria sido obrigada a ir sacar o dinheiro na referida instituição financeira.

Com a indicação da vítima, foi possível chegar ao local do cativeiro, onde foi encontrado vasto material do tráfico, sendo apreendidos cerca de 170 litros de loló, 8 balanças de precisão, aproximadamente 20 quilos de maconha, 5 quilos de crack, 540 gramas de cocaína, 7 cadernos de anotações e diversas embalagens para acondicionamento das drogas.

No local, uma mulher, que tem 52 anos, também foi detida e ainda foram apreendidos 3 aparelhos celulares, o automóvel utilizado pelos suspeitos e a quantia de R$ 520,00.

Todo o material foi levado até a delegacia. Vítima e suspeitos também foram apresentados ao delegado de plantão e ficarão à disposição da Justiça.