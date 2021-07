Ações de combate ao crime na Paraíba: presos 126 suspeitos no fim de semana

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 19 de julho de 2021 às 11:55.

O trabalho da Polícia Militar de combate ao crime na Paraíba resultou em 126 prisões, 22 armas apreendidas, mais de 8 kg de drogas e 23 veículos recuperados, nesse fim de semana. No período, a corporação atuou com as Operações Previna-se e Nômade. Os resultados foram contabilizados pela Coordenadoria de Estatística e Avaliação (EM/7).

Entre as atividades desenvolvidas da sexta-feira (16) até esse domingo (18) pela PM, estava o reforço das rondas próximo aos locais de vacinação contra a Covid-19, que teve como resultado a ausência de crimes nesses pontos. O objetivo foi proteger as pessoas que estavam nas filas de carros ou mesmo se deslocando em transporte público.

Combate às aglomerações

A PM redobrou o trabalho para evitar as aglomerações e atendeu, só nesse fim de semana, 327 chamados de perturbação do sossego e registrou oito ocorrências de descumprimento de medidas sanitárias (número que caiu mais de 50% em relação ao fim de semana passado, que registrou 17 casos).

Em relação ao saldo das ações contra o crime, as 126 prisões foram de procurados da Justiça e de suspeitos de violência doméstica, tráfico de drogas, lesão corporal, homicídio, roubos, furtos e outros quatro delitos.

As armas foram apreendidas em João Pessoa, Santa Rita, Conde, Campina Grande, Tenório, Alcantil, Guarabira, Santo André, Cacimbas, Sousa e Piancó.

Para estas duas últimas semanas de julho, o comando da Polícia Militar vai deflagrar novas operações, tanto de combate ao crime quanto de combate às aglomerações, principalmente em festas clandestinas.