Acidente fatal em rodovia no Cariri paraibano

Um homem morreu e outro ficou ferido após um acidente na manhã deste sábado (17) na rodovia PB-148, em São José dos Cordeiros, no Cariri.

De acordo com a Polícia Militar, o carro em que as vítimas estavam capotou na estrada. Lucas Pereira de Almeida, de 19 anos, morreu no local.

Outro homem que estava no veículo, de 38 anos, foi socorrido e levado ao Hospital Regional de Serra Branca, mas até agora o estado de saúde dele não foi divulgado.

*Com informações da TV Cabo Branco