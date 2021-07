Acidente em obra no Pará deixa sete mortos

Um acidente nas obras para a implantação da linha de transmissão do Projeto Novo Estado, na rodovia Transamazônica, no município de Pacajá, no Pará, deixou sete trabalhadores mortos, de acordo com nota divulgada pela Engie Brasil Energia, produtora privada de energia elétrica responsável pelo projeto.

Outros 12 trabalhadores ficaram feridos, dos quais oito foram liberados e quatro estão hospitalizados.

O acidente ocorreu na sexta-feira (16). Os trabalhadores, contratados pela Sigdo Koppers Ingeniería y Construcción (SKIC), empresa especializada na execução de projetos de construção e montagem industrial de grande porte, contratada pela Engie para implantação da linha de transmissão.

A empresa informou que paralisou todas as atividades do projeto e que medidas de apoio aos acidentados e às famílias das vítimas foram providenciadas pela SKIC e acompanhadas pela companhia.

“Uma comissão multidisciplinar está analisando as causas com o objetivo de elaborar um plano de ação e atualizar os procedimentos. A retomada das atividades ocorrerá de forma segura a gradativa”, diz a nota.

A SKIC informou ainda que a prioridade agora é “auxiliar as famílias que perderam seus entes queridos, acompanhar de perto o estado de saúde dos feridos e ajudar as famílias das vítimas no que for necessário”.

A empresa diz ainda que está contratando a perícia técnica para investigar as causas reais do acidente e que dará todo apoio às autoridades na apuração do caso.

O Ministério de Minas e Energia publicou, no mesmo dia, nota de pesar lamentando o ocorrido.

“Mesmo sabendo não haver palavras que possam amenizar a dor neste momento difícil, expressamos os nossos votos de superação às famílias, amigos e parceiros de trabalho”.