Vídeo: médica dá dicas sobre como proceder em caso de queimaduras

O Hospital de Trauma de Campina Grande está realizando, durante todo o mês de junho, a Campanha de Prevenção de Queimaduras “Quem brinca com fogo pode se queimar”, com programação por meio das redes sociais. A mudança no formato da campanha ocorreu em função da pandemia de Covid-19.

De acordo com a cirurgiã plástica Isis Lacerda, da Unidade de Tratamento de Queimados (UTC) do Trauma de Campina, na época junina, os acidentes com fogos e fogueiras tornam-se responsáveis por cerca de um terço dos atendimentos na Unidade de Queimados.

Em 2020, na Unidade de Queimados do Trauma-CG, foram atendidas cinco pessoas vítimas de queimaduras provocadas por fogos ou fogueiras na véspera e Dia de São João, duas crianças, dois adolescentes e um adulto.

Veja no vídeo: