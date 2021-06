Vice-prefeito de JP pode deixar o cargo para disputar pleito do ano que vem

O vice-prefeito de João Pessoa, Leo Bezerra (Cidadania) pode deixar o Executivo para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa da Paraíba nas eleições de 2022, em substituição ao pai, deputado estadual Hervázio Bezerra.

“Eu sou um soldado do meu partido. Eu não era candidato a vice-prefeito, mas conversando com a direção partidário e com o nosso líder, o governador João Azevêdo, eu pude alçar a condição de candidato a vice e hoje sou o vice-prefeito da cidade”, disse.

Contudo, o vice-prefeito destacou que há tempo para discutir essa participação nas eleições de 2022 porque o momento é de combater a pandemia, mas que no mais tardar a partir de setembro vai poder conversar sobre o pleito tanto com o governador quanto com o Cidadania e o próprio prefeito, Cícero Lucena para tomar a decisão em conjunto. “Eu gosto do legislativo. Eu gosto de cobrar”, disse.

Indagado se não estava gostando do Executivo, Leo Bezerra disse que não se tratava disso, até porque consegue concretizar as ações, pois à época quando vereador tinha vários projetos, mas não era ouvido pelo então prefeito Luciano Cartaxo (PV) e agora está tendo a oportunidade de entregar diversas obras junto com o prefeito Cícero Lucena.

“Coisa que eu não consegui no Legislativo, porque o prefeito não me dava abertura”.

Leo Bezerra também disse acreditar na manutenção da aliança entre Cícero e João Azevêdo para 2022.

“Eu aposto sim, até porque não fizemos uma aliança para eleição, diferente de várias outras alianças que foram formadas na Paraíba. Nós estamos construindo um projeto juntos”, assegurou.