Vereador se reúne com gerente do Sebrae e requer parcerias da PMCG com o órgão

O vereador Waldeny Santana (Democratas), presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara Municipal de Campina Grande, visitou na manhã desta segunda-feira (14/06) o Sebrae, onde se reuniu com o gerente regional João Alberto Miranda.

O parlamentar buscou informações sobre a possibilidade de implementação de medidas e ações que estimulem e apoiem os micro e pequenos empreendedores para fomento das ações de geração de emprego e renda em Campina Grande. Além disso, explicou que vai requerer à prefeitura a adoção de novas parcerias com o Sebrae.

“Vamos cobrar do poder público municipal a formalização de convênios com o Sebrae para alavancar o empreendedorismo auxiliando o empreendedor, apoiando aquele que mais precisa, aquele que está na feira, no Salão do Artesanato, no Fabricão, no Centro de Madeira, nas rodoviárias Velha e Nova”, frisou Waldeny.

O vereador, que em breve fará o anúncio de uma importante iniciativa, destacou que é indispensável “avançar nessa pauta” e reafirmou que seu mandato atua “em defesa do comerciante, daquele que produz, daquele que gera emprego”, oferecendo também total apoio ao Sebrae na Câmara Municipal.

João Alberto Miranda, por sua vez, destacou a importância da disponibilidade do legislativo para o diálogo e trabalho conjunto e ratificou que o Sebrae está a postos para a celebração de parcerias que estimulem o desenvolvimento econômico através dos pequenos nichos.