Vereador critica aprovação da reforma previdenciária de João Pessoa

O vereador Marcos Henriques (PT) criticou a forma como foi aprovada em primeiro turno, na Câmara Municipal de João Pessoa, a Proposta de Emenda à Lei Orgânica (PELO), de autoria do Executivo, que reforma a previdência municipal da Capital paraibana.

“A proposta é muito ruim e a sua essência continua a mesma quando reduz benefícios dos servidores”, disse.

A reforma foi aprovada na sessão remota dessa terça-feira (09) com sete emendas aditivas apresentadas que visam salvaguardar o direito de aposentadorias para profissionais que possam ter mais de um vínculo, e da garantia do valor da pensão por morte equivalente a 100% da aposentadoria recebida pelo servidor.

Para o vereador de oposição ao governo, a regra de transição instituída é péssima e que vai dificultar a aposentadoria de muitos servidores.

“Vai ser repassado um cheque em branco ao governo municipal quando autoriza até 45% o desconto através de contribuições extraordinárias. A proposta é a pior de todas as capitais do Brasil e que não foi dialogada de maneira adequada com a classe trabalhadora”, explicou.

O vereador informou ainda que não votou no primeiro turno e vai permanecer com o voto contrário e conclamou aos trabalhadores para se insurgirem contra a reforma, a qual considera um verdadeiro ataque à classe trabalhadora.