Valor de arrecadação com o IPTU em Campina Grande já se aproxima dos R$ 30 milhões

O valor da arrecadação de valores oriundos dos pagamentos do IPTU no município de Campina Grande, no período de janeiro a maio de 2021, cresceu cerca de 51% quando comparado ao mesmo intervalo de tempo em 2020.

A informação foi confirmada à nossa reportagem pelo secretário executivo de Finanças, Felipe Gadelha. Segundo ele, mesmo com o desafio de promover a quitação do imposto através de meios online, o resultado tem sido satisfatório.

O secretário pontuou ainda que 13 mil contribuintes a mais do que em 2020 quitaram o IPTU em cota única neste ano. Ele detalhou ainda os valores correspondentes às porcentagens.

– No que se diz respeito ao imposto em si, nós já totalizamos R$ 25 milhões. Na taxa de coleta, em torno de R$ 4,5 milhões. Ou seja, já são quase R$ 30 milhões arrecadados até aqui. Só para que fique mais claro, em 2020, no mesmo período, esse valor ficou na casa dos R$ 16 milhões – comemorou.

O auxiliar garantiu também que o ICMS é outro imposto que mostrou reação nesses cinco primeiros meses de 2021.

– Isso tem ocorrido de uma forma que, em três meses, nós tivemos um aumento de cerca de 20%. Nós acreditamos que neste mês de junho será ainda melhor, porque na terça parte do imposto neste mês, nós já igualamos cerca de 90% do de junho de 2020 – enumerou.