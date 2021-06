Usina Energisa: Sandra Belê e Corda Bamba encerram Palco Tabajara Edição 18 anos

Em clima de São João, Sandra Belê e Corda Bamba encerram, nesta terça (15), a temporada de lives do Palco Tabajara 2021 Edição Especial 18 anos da Usina Cultural Energisa. As apresentações serão transmitidas das 20h às 22h, pelas redes sociais da Tabajara FM (facebook, instagram e youtube), pela Rádio Tabajara 105,5 FM e pela TV Assembleia nos canais 8.2 (TV aberta Grande João Pessoa, Campina Grande, Patos e região), 11 na net e 340.2 na Sky, GVT e Claro.

Considerado o maior programa de difusão da música autoral paraibana, o Palco Tabajara ao Vivo foi iniciado no dia 11 de maio, com as apresentações de Furmiga Dub e Vó Mera. Oliveira de Panelas, Totonho, Bixarte, About The Blues, Filosofino, Hazamart, Luana Flores e Parahyba Ska Jazz Foundation também participaram do projeto este ano, em formato 100% online e com transmissões mediadas pela cantora e compositora paraibana Val Donato, diretamente da sala Vladimir Carvalho, na Usina.

O Palco Tabajara foi iniciado em 2017 e, desde 2019, conta com a parceria da Energisa Paraíba. O projeto, que este ano homenageia a Usina Cultural pelos seus 18 anos de atuação e fortalecimento da cultural paraibana, consiste em apresentações musicais ao vivo, intercaladas por conversas sobre a trajetória dos artistas e, também, da participação do público através das redes sociais. O projeto foca, exclusivamente, na apresentação de artistas autorais paraibanos.

Serviço

Evento: Palco Tabajara ao Vivo Edição Especial 18 anos da Usina

Data: esta terça, 15 de junho

Horário: 20h às 22h

Transmissão

– redes sociais da Rádio Tabajara (Facebook, Instagram e Youtube)

– Tabajara FM 105,5

– TV Assembleia: canal 8.2 (TV aberta Grande João Pessoa, Campina Grande, Patos e região), canal 11 na net e 340.2 na Sky, GVT e Claro.