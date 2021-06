UFPB reabre vagas de concurso para professor efetivo do Departamento de Matemática

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) reabriu, nesta quarta-feira (14), as inscrições do edital Nº 112/2019 – concurso público de provas e títulos para professor do Magistério Superior – que oferece duas vagas para docente efetivo do Departamento de Matemática. O novo edital nº 26/2021, assinado pela Vice-reitora Liana Filgueira, foi publicado na última sexta-feira (11) no Diário Oficial da União.

As inscrições podem ser realizadas de 14 de junho a 23 de julho, de forma presencial, na secretaria do Departamento de Matemática, das 14h às 17h, ou por via postal expressa (tipo Sedex). Para participar da seleção é necessário possuir o grau de doutor em Matemática ou áreas afins.

Ao todo, o concurso possui quatro etapas: Prova Escrita, Prova Didática, Prova de Plano de Trabalho e Exame de Títulos.

As atividades referentes ao cargo de professor do magistério superior envolvem a atuação em ensino, pesquisa, extensão e atividades administrativas, conforme a necessidade da Instituição.

As inscrições homologadas em 24 de janeiro de 2020, conforme publicação no site oficial do Departamento de Matemática, permanecem válidas e podem ser consultadas aqui.

O concurso é um único edital de abertura, porém, os departamentos possuem autonomia para gerenciar sua própria seleção. De acordo com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), a seleção foi aberta em 2019 mas, por conta da pandemia, foi suspensa. O edital foi reaberto a pedido do Departamento de Matemática. O novo edital traz mudanças apenas no prazo de inscrições e nas datas de aplicação das provas.

Mais informações e orientações sobre o edital podem ser encontradas no endereço eletrônico do Departamento de Matemática (DM).