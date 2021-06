UFPB oferta mais de 300 vagas em cursos de pós-graduação

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) está oferecendo 350 vagas em 13 cursos de pós-graduação. As oportunidades para mestrado e doutorado são nas áreas de Ciência do Solo, Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Energias Renováveis, Filosofia, Fisioterapia, Informática, Linguística e Ensino, Matemática, Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos, Saúde Coletiva e Zootecnia.

As inscrições devem ser realizadas por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa) da UFPB, no período indicado pelos editais de cada seleção.

Nos editais, também é possível conferir a quantidade de vagas para cada curso, para ampla concorrência e cotas; se há ou não taxa de inscrição; se houver taxa de inscrição, o período para solicitar isenção do seu pagamento; documentação exigida; e áreas de concentração e linhas de pesquisa às quais os projetos de pesquisa devem atender.

Do mesmo modo, nos editais constam detalhes acerca das etapas dos processos seletivos; critérios para aprovação e classificação; prazos para recursos; datas de divulgação dos resultados e de matrícula, entre outras informações.

Para ter acesso aos editais, basta clicar, abaixo, sobre o nome de cada programa de pós-graduação.

Vagas com inscrições abertas no momento:

Programa de Pós-graduação em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas

Cursos: mestrado

Número de vagas: 30

Período de inscrições: até 10 de junho

Programa de Pós-graduação em Filosofia

Cursos: mestrado

Número de vagas: 25

Período de inscrições: até 13 de junho

Programa de Pós-graduação em Fisioterapia

Cursos: mestrado

Número de vagas: 22

Período de inscrições: até 18 de junho

Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica

Cursos: mestrado e doutorado

Número de vagas: 58

Período de inscrições: até 30 de setembro

Programa de Pós-graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos

Cursos: mestrado e doutorado

Número de vagas: 30

Período de inscrições: até 09 de junho

Programa de Pós-graduação em Zootecnia

Cursos: mestrado e doutorado

Número de vagas: 20

Período de inscrições: até 11 de junho

Vagas que terão inscrições abertas em junho e julho:

Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo

Cursos: mestrado

Número de vagas: 19

Período de inscrições: 28/06 a 02/07

Programa de Pós-graduação em Energias Renováveis

Cursos: mestrado

Número de vagas: 18

Período de inscrições: 05/07 a 11/07

Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica

Cursos: mestrado

Número de vagas: 20

Período de inscrições: 01/07 a 30/09

Programa de Pós-graduação em Informática

Cursos: mestrado

Número de vagas: 40

Período de inscrições: 25/06 a 17/07

Programa de Pós-graduação em Linguística e Ensino

Cursos: mestrado

Número de vagas: 26

Período de inscrições: 10/06 a 16/06

Programa de Pós-graduação em Matemática

Cursos: mestrado e doutorado

Número de vagas: 20

Período de inscrições: 14/06 a 21/06

Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva

Cursos: mestrado

Número de vagas: 22

Período de inscrições: 10/06 a 18/06