UFPB define calendário do semestre letivo suplementar 2021.1

O calendário acadêmico para o semestre suplementar 2021.1 foi aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) em reunião extraordinária realizada na última segunda-feira (7) e publicado nesta quarta-feira (9) na página da Pró-Reitoria de Graduação (PRG).

O novo período letivo terá início no dia 9 de agosto e seguirá até 16 de dezembro, quando acontece o registro de médias finais no Sigaa, sendo que as aulas vão até 9 de dezembro.

O novo calendário para o semestre regular 2021.2 dos cursos de Educação a Distância (EaD) também foi aprovado pelo Consepe na mesma reunião.

Em virtude da situação epidemiológica da pandemia, o período suplementar 2021.1 ocorrerá de forma remota, por meio de atividades síncronas e/ou assíncronas.

Excepcionalmente, os departamentos poderão ofertar componentes curriculares em modalidade híbrida ou presencial, desde que todas as condições de biossegurança sejam respeitadas.

Não serão realizados cancelamentos de vínculo com a UFPB por motivos de abandono, decurso de prazo ou insuficiência de desempenho acadêmico no Período Suplementar 2021.1. Entre as disposições da Resolução, está a faculdade, aos discentes, de cursarem atividades oferecidas, componentes curriculares ou outras atividades de ensino ofertadas.

Além disso, é possível, excepcionalmente, a manutenção da assistência estudantil em caso do não cumprimento de créditos, matrícula em componentes curriculares ou exercício de atividades de ensino, pesquisa e/ou extensão ofertadas, desde que analisada e autorizada pela Pró-Reitoria de Assistência e Promoção ao Estudante (Prape).

A matrícula dos ingressantes e a solicitação de matrícula dos estudantes veteranos de cursos presenciais ocorrerá, de forma online, no período de 26 a 30 de julho, por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmica (Sigaa).

O atual semestre letivo suplementar 2020.2 dos cursos presenciais se encerra no próximo dia 19 de julho. Já o início do período letivo 2021.2 está previsto para o dia 21 de fevereiro de 2022.

Todas as informações e o calendário completo podem ser consultados nas resoluções publicadas na página da PRG.

Educação a Distância

No caso dos cursos de Educação a Distância (EaD), o semestre letivo que começará em 9 de agosto será o período regular 2021.2, que também seguirá até 16 de dezembro (registro de médias finais no Sigaa), com término das aulas no dia 09 de dezembro de 2021. A solicitação de matrícula para o novo período deverá ser efetuada de 28 a 30 de julho, pelo Sigaa.

Excepcionalmente, as atividades presenciais previstas para o novo período poderão ocorrer na modalidade remota, enquanto as atividades presenciais de disciplinas práticas – incluídos os estágios – devem seguir as condições de biossegurança e as determinações da bandeira do município e do estado onde serão realizadas.

O atual semestre regular 2021.1 dos cursos EaD termina no próximo dia 4 de julho. Já o início do período letivo 2022.1 está previsto para 21 de fevereiro de 2022, mesma data em que está previsto o começo do semestre 2021.2 da graduação presencial.