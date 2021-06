UFPB abre vagas em cursos técnicos da ETS

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB), por meio da Escola Técnica de Saúde (ETS) do Centro de Ciências da Saúde (CCS), divulgou edital do processo seletivo unificado para ingresso de novos estudantes no semestre letivo 2021.1 para cursos técnicos de nível médio. Estão sendo oferecidas 145 vagas.

A inscrição será gratuita e poderá ser efetuada no período de 16 a 30 de junho, exclusivamente pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – Sigaa da UFPB.

São ofertados cursos técnicos (na forma subsequente) em Análises Clínicas (Manhã); Cuidados de Idosos (Tarde); Enfermagem (Manhã); Prótese Dentária (Manhã).

Para se inscrever, o candidato precisa ter concluído o ensino médio ou equivalente; e apresentar a documentação exigida no ato da inscrição.

O processo seletivo será constituído de uma única fase, por meio de análise do desempenho da média das disciplinas requisitadas (Português, Matemática e Biologia ou disciplinas equivalentes), no 3º ano do ensino médio ou equivalente apresentadas pelo candidato.

Ao todo, são 30 vagas para o curso técnico em Análises Clínicas, 45 para o curso técnico em Cuidados de Idosos, 40 para o técnico em Enfermagem e 30 para o técnico em Prótese Dentária.

Conforme o edital, as instituições federais vinculadas ao Ministério da Educação reservam, no mínimo, 50% de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, observadas as seguintes condições: no mínimo 50% a estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a um inteiro e cinco décimos salário-mínimo per capita; proporções de vagas nos mínimos iguais à de pretos, pardos, indígenas e de pessoas com deficiência na população da unidade da Federação do local de oferta de vagas da instituição, segundo o último Censo Demográfico divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, que será reservada, por curso e turno, aos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.

Todas as instruções para inscrições estão presentes no edital 04/2021 disponibilizado na página da ETS/CCS/UFPB.

A divulgação do resultado final após análise de recurso está prevista para 26 de julho, no site da ETS. O período de matrícula será entre 26 de julho e 04 de agosto. Já o início das aulas está previsto para 12 de agosto de 2021.