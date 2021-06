TCE-PB e IEL divulgam lista de candidatos aptos a realizarem provas para estágios

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e Instituto Euvaldo Lodi, divulgou, nesta segunda-feira (14) lista de candidatos aptos a realizarem as provas para o processo seletivo de estágio no TCE-PB, que acontecerá no dia 20 de junho, a partir das 8h (oito) horas, por meio do ambiente virtual Moodle, disponibilizado pelo Instituto Euvaldo Lodi – IEL (www.fiepb.com.br/iel).

LINK: http://gercon.lrl.com.br/concurso/14o-processo-seletivo-concessao-estagios-tribunal-contas-estado-paraiba

O certame, conforme edital nº 01/2021, vai selecionar estudantes-estagiários para formação de cadastro de reserva e provimento de vagas em número a ser estabelecido de acordo com a necessidade e disponibilidade orçamentário-financeira do TCE-PB.

Os estágios serão concedidos aos alunos regularmente matriculados nos cursos de Direito, Ciências Contáveis, Ciências Atuariais, Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Comunicação Social (habilitação em Jornalismo), Informática (Ciências da Computação), Ciência de Dados e Inteligência Artificial, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Engenharia Elétrica e Sistemas de Informação.

PROVAS – As provas serão realizadas no dia 20/06/2021, a partir das 8h (oito) horas, por meio do ambiente virtual Moodle, disponibilizado pelo Instituto Euvaldo Lodi – IEL (www.fiepb.com.br/iel).

A duração das provas será de 1h30min (uma hora e trinta minutos). O acesso ao ambiente virtual será aberto até 30 minutos antes do início das provas, mediante link de acesso, login e senha encaminhada previamente por e-mail pelo Instituto.

O estudante-estagiário selecionado receberá uma bolsa mensal no valor de R$ 1.100,00, e auxílio-transporte no valor de R$ 88,00, totalizando R$ 1.188,00.

A divulgação do resultado final, com lista de classificação dos candidatos, acontecerá no dia 30 de junho, a partir das 18h.