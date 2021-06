TCE-PB aprova contas de ex-prefeito de Campina Grande

O Pleno do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) aprovou por maioria, na manhã desta quarta-feira, 9, as contas 2019 da gestão do ex-prefeito Romero Rodrigues, de Campina Grande.

Com este resultado de hoje, Romero já conseguiu aprovação de sete dos seus oito anos de mandatos (2013-2020) à frente da prefeitura campinense no âmbito da corte de contas.

O relator da prestação de contas de 2019 de responsabilidade de Romero Rodrigues foi o conselheiro substituto Antônio Cláudio Silva Santos.

A sessão foi dirigida pelo presidente do TCE-PB, conselheiro Arnóbio Viana. O valor global do orçamento anual avaliado pelo conjunto do Pleno foi da ordem de R$ 984,3 milhões.

A sessão remota contou com a participação do ex-prefeito de Campina Grande, que teve oportunidade de fazer uma exposição sobre o desempenho da gestão em 2019, destacando principalmente o foco nos investimentos nos setores da Educação e Saúde do Município de Campina Grande.

A sustentação oral foi feita pelos advogados José Mariz (ex-procurador geral do Município de Campina Grande na gestão de Romero) e Marco Aurélio de Medeiros Villar.

Todo o relatório contábil disponibilizado para o tribunal ficou a cargo da contadora Clair Leitão Martins Beltrão Bezerra de Melo.