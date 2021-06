Suspeito de assaltos é preso após perseguição e troca de tiros em João Pessoa

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 16 de junho de 2021 às 11:11.

A Polícia Militar prendeu, na noite dessa terça-feira (15), um homem de 24 anos apontado como suspeito de vários assaltos, na zona sul de João Pessoa. A prisão dele foi realizada no bairro do Geisel, após perseguição e troca de tiros. O homem tinha saído do presídio havia 15 dias.

Ele estava em uma moto de 300 cilindradas e tentou fugir da abordagem do Batalhão Especializado em Policiamento com Motocicletas (BEPmotos), chegando a atirar contra os policiais, que revidaram e renderam o suspeito.

Com o preso, foi apreendido um revólver e recuperados quatro celulares que ele tinha roubado na mesma noite, inclusive foi reconhecido pelas vítimas.

O suspeito foi apresentado na Central de Flagrantes, no Geisel.

