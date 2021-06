STTP realiza ações para evitar aglomerações no transporte público de CG

Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 8 de junho de 2021 às 20:45.

A Prefeitura Municipal de Campina Grande, por meio da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), vem a público explicar os motivos que causaram uma superlotação dentro de um ônibus que faz parte do sistema de transporte público municipal, nesta segunda-feira, 07.

O problema foi causado porque três ônibus da linha 092 quebraram no horário das 17h30, causando a superlotação em um dos veículos dessa linha, ou seja, este foi um fato pontual.

E, para evitar aglomerações dentro do transporte público coletivo, a STTP adota uma série de ações.

Nos dias úteis, a frota circula completa com 116 veículos, nos horários de pico. Além disso, os ônibus passam de 15 em 15 minutos.

A STTP solicita que a população verifique os horários precisos das linhas nos QR Codes no Terminal de Integração e no Google Maps, para que não adentrem todos juntos no primeiro ônibus que passar, pois outros virão em seguida.

A STTP realiza também a Operação Corredor Livre, que garante trânsito livre (sem parar nos sinais vermelho dos semáforos) para os ônibus na Avenida Almirante Barroso, diminuindo o tempo de viagem e evitando aglomerações já que as pessoas passam menos tempo nos veículos.

Soma-se a essas ações o fato de a autarquia monitorar a circulação e a lotação dos veículos de forma permanente para sugerir alterações nas linhas para evitar superlotações.

Há ainda o trabalho da Brigada de Higienização que desinfecta os ônibus do transporte público coletivo de forma diária no Terminal de Integração e em outros pontos da cidade, diminuindo a disseminação do novo coronavírus.