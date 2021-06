STTP justifica vídeo que mostra superlotação de ônibus em Campina Grande

Após denúncias e registros em vídeo da superlotação em um ônibus circular de Campina Grande repercutirem, o superintendente da Superintendência de Trânsito e Transporte Público (STTP), Dunga Júnior, justificou o ocorrido, durante entrevista a uma emissora de TV local.

De acordo com ele, o fato ocorreu por volta das 17h30 e o veículo já foi identificado pelo sistema de monitoramento.

“Estavam operando 10 ônibus, três tiveram falha mecânica, justo nesse horário. O 2038 e o 2053 foram os que quebraram e 2030, que era a linha 092, foi ele quem deu a lotação de 81 passageiros, não que entrou todos de uma vez, e sim durante todo o seu percurso”, completou.

Outra questão levantada pelo superintendente foi de que há, nos horários de pico, ônibus em um certa frequência com poucos intervalos entre um e outro, logo, em sua visão, não há necessidade que todos entrem no mesmo transporte.

– Às vezes as pessoas que estão voltando para casa ou indo trabalhar, todo esse pessoal, entra no ônibus naquele horário e o próximo vem vazio. Nós queríamos fazer esse apelo a população para olhar no Google Maps, nos “QR codes” que tem na integração, os horários precisos dos próximos ônibus, isso vai evitar aglomeração – finalizou.