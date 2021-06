STTP: Campina deve utilizar drones na fiscalização e monitoramento do trânsito

No quadro Trânsito e Mobilidade Urbana no programa Conexão Caturité, o agente de trânsito da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos, Thiago Lins, informou que a previsão é de que na próxima semana se inicie a utilização de drone como forma de monitoramento e fiscalização do trânsito na cidade.

Entre as missões citadas pelo agente, estão o auxílio ao setor de engenharia, de mobilidade urbana, no planejamento de ações e também de eventos, entre outros. Por conta de suas características, o drone recebeu o nome de Carcará, em alusão ao pássaro.

