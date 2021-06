Sitrans acusa PMCG de ignorar realidade e deixar de cumprir com as suas obrigações

“O setor continua plenamente aberto ao diálogo, como sempre esteve e como podemos provar através dos inúmeros pedidos de reuniões que encaminhamos“.

A afirmação é de Anchieta Bernardino, diretor institucional do Sitrans em Campina Grande.

Ainda conforme suas declarações, “o que não pode se admitir é que o poder público siga adiando essas discussões, ignore o agravamento da crise do sistema e, principalmente, a obrigação de cumprir aquilo que consta do contrato, impondo às empresas uma realidade que é insustentável”.

*com informações da ascom

