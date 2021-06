Sintab integra campanha pela aprovação do PL 2564 e adere à paralisação do dia 30 de junho

Da Redação com Ascom. Publicado em 17 de junho de 2021 às 22:00.

Os profissionais da Enfermagem da base de atuação do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste e Borborema (Sintab) decidiram aderir ao dia de paralisação nacional da categoria, programado para 30 de junho em todo país. A definição aconteceu durante assembleia virtual realizada na tarde desta quarta-feira, 16.

Além da interrupção das atividades de expediente, haverá carreata em Campina Grande, com concentração no Parque do Povo, a partir das 9h.

A paralisação integra as ações da campanha nacional rumo à aprovação do PL 2564/2020, que define o piso salarial, para 30 horas semanais.

Na abertura da assembleia, o presidente do Sintab, Giovanni Freire, destacou que a carreata é uma das ações previstas na estratégia de luta para a aprovação do PL, que incluirá outras atividades.

“Estamos aqui pra reforçar a nossa força, reforçar que é preciso uma mobilização permanente da categoria e dos sindicatos. A paralisação nacional do dia 30 é um pontapé inicial, mas teremos outras ações. Vamos oficializar a prefeitura de Campina Grande e de toda a base, para convocar outras entidades para esse movimento. Vamos nos manter na luta, unidos, para garantir o piso, que é direito da categoria da Enfermagem”, frisou.

Ele também ressaltou a importância de continuar cobrando dos senadores paraibanos e demais, a aprovação do PL.

“Vamos continuar cobrando os senadores, nas redes sociais, por e-mail, de todas as formas possíveis. Só se consegue por um caminho, através da luta e toda ação é importante”, lembrou.

O PL 2564 fixa o piso em R$ 7.315 para enfermeiros. As demais categorias terão o piso proporcional a esse valor: 70% (R$ 5.120) para os técnicos de enfermagem e 50% (R$3.657) para os auxiliares de enfermagem e as parteiras.

Os valores são baseados numa jornada de 30 horas semanais e são válidos para União, estados, municípios, Distrito Federal e instituições de saúde privadas.

O Sintab divulgará mais detalhes das ações organizadas pelo sindicato rumo à aprovação do projeto ao longo da próxima semana, em todos os seus canais.