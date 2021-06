Sine oferece 47 vagas de empregos em Campina Grande

Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 17 de junho de 2021 às 11:41.

A Prefeitura Municipal de Campina Grande, por meio do Sine Municipal, está oferecendo vagas de emprego nesta quinta-feira, 17. Estão disponíveis, ao todo, 47 oportunidades no sistema, com necessidade de comprovação de experiência na Carteira de Trabalho.

Para o melhor atendimento, segundo recomendação do Sine, é necessário estar munido dos seguintes documentos: Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade, CPF, Comprovante de residência e currículo atualizado, desde o primeiro contato.

Em virtude da pandemia provocada pelo novo coronavírus, o Sine Municipal está com o atendimento ao público realizado de forma on-line para Novos Cadastros, Atualização de Dados Cadastrais e Preenchimento do Currículo Digital para o banco de dados do Sine atualizado.

Para demandas de Seguro Desemprego, segundo a coordenação do Sine, os trabalhadores podem agendar o atendimento pelo telefone (83)9.8856-1567.

Para conseguir atender os cidadãos, mesmo diante da limitação do atendimento presencial, o Sine Municipal, está disponibilizando dois links feitos especialmente para:

Novo Cadastro e/ou Atualização: encurtador.com.br/oGMV1

Cadastrar Currículo Online: encurtador.com.br/ejBQ3

É importante que os campos sejam completamente preenchidos com todas as informações solicitadas no formulário, de modo a agilizar o atendimento.

Estão à disposição dos trabalhadores em Campina Grande as seguintes vagas:

Açougueiro (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 4 vagas

Almoxarife (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Analista de logística de transporte (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Auxiliar de mesas (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 6 vagas

Auxiliar administrativo (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 3 vagas

Auxiliar de almoxarife (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Auxiliar de cozinha (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 8 vagas

Auxiliar de limpeza (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 8 vagas

Auxiliar de pessoal (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Cabeleireiro (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Cabeleireiro escovista (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 4 vagas

Conferente de carga e descarga (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Consultor de vendas (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Costureiro de máquina industrial (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Costureiro em geral (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 4 vagas

Costureiro em máquina de confecção em série (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Cozinheiro industrial (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 5 vagas

Eletricista (ensino técnico completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Empregado doméstico nos serviços gerais (ensino fundamental + 6 meses de experiência) 2 vagas

Engenheiro de produção (ensino superior completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

Esteticista corporal (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Esteticista facial (ensino médio completo + 6 meses de experiência em designer de sobrancelhas e micropigmentação) 1 vaga

Fiscal de prevenção em perdas (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Manicure (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 6 vagas

Maquiador (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Nutricionista (ensino superior completo + 6 meses de experiência na carteira) 3 vagas

Operador de extrusora de borracha e plástico (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Operador de máquina copiadora, exceto gráfica rápida (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Operador de máquinas fixas em geral (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Pedreiro (ensino fundamental médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Promotor de vendas (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 2 vagas

Supervisor de atendimento ao cliente (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Vendedor interno (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 4 vaga

Vendedor Pracista (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 9 vagas