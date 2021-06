Sesc discute violência contra o idoso com grupos do TSI

O Sesc Paraíba realizou uma série de atividades alusivas ao Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, celebrado no dia 15 de junho.

As ações aconteceram com o grupo do Trabalho Social com Idosos, e envolveram palestras, debates e dinâmicas de forma virtual acerca do tema, que busca a apresentação, o debate e o fortalecimento das mais diversas formas de prevenção contra a violência.

Na quinta-feira, 10, os idosos integrantes do grupo participaram de uma palestra via Google Meets com a Agente de Investigação da Delegacia do Idoso Fátima Bezerra, que apresentou, além das formas de violência existentes, as formas de prevenção e denúncia.

A partir deste momento, os idosos foram convidados a confecconar um vídeo alusivo sobre a data, que foi apresentado, também de forma virtual, nesta terça, associado a uma dinâmica seguida por um debate.

Declarada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa, em 2006, a data busca conscientizar a sociedade da existência da violência contra esse público e prevenir novos casos.

O principal objetivo do dia é criar uma consciência mundial, social e política, da existência da violência contra a pessoa idosa.

Os tipos de violências mais comuns registrados pelas Delegacias do Idosos em todo o país são a física, a psicológica, a financeira, a negligência e o abandono. Para denunciar de forma anônima qualquer tipo de violência contra os idosos o telefone é o 100.