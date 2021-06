Servidores de cidade do Cariri recebem primeira parcela do 13º salário

Da Redação com Ascom. Publicado em 10 de junho de 2021 às 10:45.

Os servidores públicos do município de Boa Vista, cariri paraibano, recebem nesta quinta-feira (10) a primeira parcela do 13º salário, conforme calendário de pagamento anunciado no início da gestão pelo prefeito André Gomes.

Já estão disponíveis, desde as primeiras horas de hoje, o pagamento da 1ª parcela do décimo terceiro salário a todos os funcionários efetivos, comissionados, aposentados e pensionistas, fruto de planejamento e austeridade financeira.

Serão injetados mais de R$ 500 mil na economia local, somente com a liberação deste pagamento, contribuindo com o desenvolvimento do município, diante da grave crise econômica e das medidas de restrição devido ao avanço da Covid-19, demonstrando planejamento e organização da administração municipal.

No município de Boa Vista o funcionalismo público recebe seus salários integralmente dentre do mês trabalhado e sempre de forma antecipada, o que faz movimentar o comércio, gera renda e tranquiliza a população, compromisso seguido a risca pela gestão municipal.