Seplan/CG e Secretaria de Segurança definem área do Aluízio Campos para sede da PM

O secretário de Planejamento, Gestão e Transparência de Campina Grande, Felix Araújo Neto, participou, nessa quinta-feira (17), de uma reunião na Secretaria da Segurança e da Defesa Social da Paraíba (SSDS), na capital do estado, João Pessoa.

O objetivo do encontro foi apresentar ao Secretário da Segurança, Jean Nunes, e à sua equipe, o terreno do Complexo Aluízio Campos que está sendo disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Campina Grande, para a instalação das forças de segurança do estado, entre outras pautas.

Segundo o secretário municipal, professor Felix Neto, o prefeito Bruno Cunha Lima solicitou essa visita para alinhar a definição do terreno junto à Secretaria estadual. A demanda de instalação de uma base da Polícia Militar no Aluízio Campos foi identificada na gestão do ex-prefeito Romero Rodrigues, encaminhado pelo ex-secretário de planejamento André Agra, e hoje está sendo efetivada na gestão do prefeito Bruno.

“É uma necessidade de Campina Grande e nós apresentamos, hoje, a área disponível, à equipe da Secretaria de Segurança, para a análise de seus técnicos. Estando tudo certo diante das necessidades, será agendada uma reunião entre o Secretário estadual da Segurança, Jean Nunes e o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, para oficializar a cessão do terreno”, detalhou Felix Neto.

Outra pauta discutida na reunião, foi a disponibilização de dados da Secretaria da Segurança e da Defesa Social para o Observatório de Campina Grande. O Centro Integrado de Operações Policiais de Campina Grande (CIOP) tem feito levantamentos periódicos sobre áreas de risco e ocorrências policiais na cidade.

“Foi um encontro extremamente produtivo, porque além de apresentarmos o terreno que será ocupado por uma base da PM no Complexo Aluízio Campos, levamos a pauta do Observatório de Campina Grande, solicitando a disponibilização de dados da Secretaria, para que as pessoas possam acessar de maneira mais simples. Queremos integrar a Prefeitura de Campina Grande, por meio da STTP e da Seplan, com os levantamentos dos setores de Segurança do Estado”, ressaltou Felix Neto.