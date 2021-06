Senadores paraibanos do MDB votam contra a MP que privatiza Eletrobras

Os senadores paraibanos da bancada do MDB, Veneziano Vital do Rego e Nilda Gondim votaram contra a Medida Provisória de privatização da Eletrobras, considerada a maior holding do setor elétrico brasileiro.

A votação ocorreu na sessão dessa quinta-feira (17), por 42 votos a favor e 37 contra. O texto agora volta à Câmara dos Deputados e deve ser aprovado pelo Congresso Nacional até 22 de junho, ou perde a validade.

O senador Veneziano justificou o seu posicionamento e da mãe e afirmou que lutaram o bom combate. Ele se disse triste ao ver um patrimônio público importante de valor inestimável, estratégico num processo de privatização a partir da aprovação por parte de 42 senadores.

“Eu quero dizer da minha alegria de ter compartilhado com os outros 37 senadores entre estes eu e a senadora Nilda Gondim votando contra a privatização da Eletrobras. Cumprimos coma nossa obrigação, com a missão de defender aquilo que é do nosso país e do nosso estado também porque as consequências serão vivenciadas lamentavelmente por todos os estados brasileiros e por todas as respectivas populações”, destacou.

Por fim, o senador disse que saiu da sessão de cabeça erguida e com a consciência do dever rigorosamente cumprido que foi o de defender a maior empresa de energia brasileira