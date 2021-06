Senador paraibano afirma que posição majoritária do MDB é de apoio à reeleição de Azevedo

O presidente estadual do MDB na Paraíba, senador Veneziano Vital do Rego afirmou em entrevista concedida a imprensa da capital nesta segunda-feira (14), que a posição maioritária do partido é de apoio à reeleição do governador João Azevedo, muito embora todos serão ouvidos para oficializar a decisão nas eleições do próximo ano.

Quanto a participação do partido na chapa majoritária, ainda não dizer ainda, mas segundo ele, o MDB tem uma realidade pela sua capacidade de capilarização em todo estado de poder pleitear, o considera natural.

“É algo que eu imagino que seja visível aos olhos e as analise do governador João Azevedo como todos aqueles que terão a chance porque o governador é um democrata e haverá no tempo oportuno de chamar a todos os seus aliados para conversar a respeito da composição da chapa majoritária”, disse.

O senador disse ainda que não vai impor qualquer vontade própria ao MDB, mas acha compreensível pelo tamanho do partido na Paraíba, que tem representantes na Assembleia Legislativa, no Senador ocupando duas vagas, que tem uma história efetiva junto ao eleitorado paraibano em querer essa participação e entende que acha que seja algo que irá acontecer, mas sem condicionantes.