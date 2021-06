Senador campinense recebe primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Cabedelo

O senador paraibano e atual presidente do MDB no Estado, Veneziano Vital do Rêgo, recebeu na última sexta-feira, 11, a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Natural de Campina Grande, Veneziano foi imunizado no município de Cabedelo, que vacinou na sexta, pessoas sem comorbidades na faixa etária de 50 anos, caso do senador.

Ele justificou que tem residência em Cabedelo e que optou não esperar para se imunizar em Campina Grande por causa do risco de estar sempre se deslocando para Brasília.

Veneziano tomou a primeira dose da vacina Pfizer.

