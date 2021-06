Semob-JP cria linha 229 e faz mais três alterações no transporte público de João Pessoa

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), por meio da Diretoria de Planejamento (Diplan), vai promover a partir do próximo sábado (19), quatro alterações no sistema operacional do transporte público de João Pessoa. Uma das mudanças é a implantação da linha 229 – Mangabeira/CidadeVerde/Rangel.

A nova linha de ônibus será iniciada no Terminal do Conjunto Patrícia Tomaz, seguindo pela Rua José Marcondes da Silva, Detran-PB, Avenida Hilton Souto Maior, Rangel e Centro até o Terminal de Integração do Varadouro. No retorno, fará o itinerário inverso.

Além da implantação da 229, as linhas 210 e 515 serão alteradas e passarão a ter os códigos 5210 e 2515, respectivamente.

Como vai ficar:

210 – Mangabeira/Rangel – Se tornará 5210 – Mangabeira / Epitácio / Rangel – Saía de Mangabeira e fazia o percurso de ida e volta pelo Rangel. Com a mudança passará a operar de forma circular, iniciando pela Epitácio e retornando pelo corredor 02 de Fevereiro, Rangel.

515 Mangabeira/Epitácio – Se tornará 2515 – Mangabeira / Rangel / Epitácio – Saía de Mangabeira e fazia o percurso de ida e volta pela Epitácio. Com a mudança passará a operar de forma circular, iniciando pelo corredor 02 de Fevereiro, Rangel e retornando pela Epitácio.

Com a modificação nas linhas, a 5210 (antes 210) deixará de passar pelo Terminal de Integração do Varadouro e como a 2515 (antes 515) já não passava, a Diretoria de Planejamento da Semob-JP decidiu alterar o itinerário da linha 303 Mangabeira/Pedro II, que antes retornava da Lagoa e agora atenderá os usuários de Mangabeira até o TIV. Já os passageiros do Rangel devem utilizar outras linhas que operam no corredor 02 de Fevereiro.