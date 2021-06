Semob-JP alerta para mudança em rotatória na Avenida Hilton Souto Maior

A segunda etapa da obra de melhoria na mobilidade na Avenida Hilton Souto Maior, no trecho do bairro José Américo, se inicia no próximo sábado (19).

Para que as obras continuem seguindo em ritmo acelerado, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) dará mais um importante passo. Será a desativação da primeira rotatória da via – a que fica próximo a farmácia e o posto de combustível, para dar início a implantação de um cruzamento semaforizado.

De acordo com o superintendente, George Morais, as obras estão em ritmo acelerado e em até 30 dias devem ser concluídas.

“Iniciamos as intervenções em maio e vamos manter o cumprimento do prazo de término até julho. É prioridade de o prefeito Cícero Lucena dar celeridade aos serviços e disponibilizar o mais rápido possível esses acessos que vão gerar mais fluidez e segurança para quem se deslocar neste importante corredor”.

Ainda segundo George Morais, nesta 2ª etapa, será preciso contar com a paciência e atenção da população. “Estamos trabalhando com o máximo de cautela para reduzir os transtornos.

Mas, neste ponto do projeto, as intervenções, inevitavelmente, mudarão as formas de circulação na área. Portanto, é preciso que todos se mantenham atentos as sinalizações no entorno das obras”, pediu o superintendente.

Mudanças no trânsito (2ª etapa)

Sentido bairro/Centro – Com a desativação da rotatória, quem transitar sentido bairro-Centro só poderá seguir em frente com destino ao Viaduto do Cristo ou acessar a direita na Rua Professora Luíza Dantas de Medeiros. Os condutores que pretendem ir para bairros como José Américo, Geisel e Cuiá, devem pegar o acesso de retorno em frente à Paróquia São José.

Sentido Centro/bairro – Já quem transita sentido Centro-bairro, só poderá seguir em frente com destino Bancários-Mangabeira ou acessar a direita na Rua Agostinho Fonseca Neto.

Os condutores que pretendem ir para bairros como Água Fria, Bancários ou seguir para BR-230, devem pegar o acesso de retorno em frente ao Supermercado Super Fácil ou em frente à Paróquia São José.

Projeto – A Prefeitura de João Pessoa, em parceria com a iniciativa privada, iniciou no dia 18 de maio o projeto de requalificação da Avenida Hilton Souto Maior, entre os bairros do José Américo e Água Fria. Elaborado pela Semob-JP, este está sendo executado pelo Grupo Nordestão, que instalou uma de suas empresas na Capital.

O projeto foi dividido em três etapas e contempla a ampliação de um girador, o ajuste em dispositivos de retorno e a implantação de um cruzamento semaforizado. A obra tem investimento no valor de R$500 mil.