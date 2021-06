Secretário de Saúde-JP afirma que decreto será mais flexível dentro da margem de segurança

Secretário de Saúde afirma que novo decreto de João Pessoa será mais flexível dentro da margem de segurança

Com o prazo a se vencer na próxima sexta-feira (18) do decreto de nº 9.738 de 02 de junho.

O novo decreto do prefeito Cícero Lucena (PP), que estabelecerá novas medidas de enfrentamento e prevenção à epidemia causada pela Covid-19, poderá ser mais flexível, dentro da margem de segurança, conforme informou o secretário municipal de Saúde, Fábio Rocha.

Será o mais flexível dentro do critério de segurança. O ideal era que a gente tivesse a compreensão da população, que ela fizesse a sua parte, que todos usassem máscara sempre, de não aglomerar de forma alguma, ou seja, é importante que todos participem para a gente sair mais rápido dessas crises.

O novo decreto deve divergir das medidas disciplinadas pelo Plano Novo Normal do governo do Estado, que deverão ser mais uma vez impostas com mais rigor devido ao aumento de novos caso, mas para o secretário os índices apresentados pelo município de João Pessoa não deveriam enquadrar a cidade na bandeira laranja, mas sim na bandeira amarela.

Rocha informou que vai apresentar os dados para negociar um decreto mais adequado à realidade do município de João Pessoa.

“Queremos mostrar o número que nós trabalhamos, mostrar nossa ocupação de leitos de UTIs e de Enfermarias, mostrar o nosso RP, que é o nosso índice de infecção e mostrar o que João Pessoa faz e que tem que ser reconhecido”, explicou.

Segundo ele, não é justo que todas as bandeiras sejam iguais por uma questão de que todos são iguais.

“Pelos direitos sim, mas as características de cada cidade, de cada região tem que ser respeitada. Isso não é uma discussão de embate, mas de conciliar as coisas para que juntos possamos fazer as coisas menos erradas possíveis até porque estamos passando por isso pela primeira vez. Não tem nenhum protocolo definido no mundo inteiro. A gente vai tentando acertar e as coisas podem mudar depois”, disse.