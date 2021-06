Secretário de administração penitenciária da PB defende vacina contra a Covid-19 para apenados

A polêmica sobre a vacinação contra a Covid-19 para a população privada de liberdade continua na Paraíba.

As opiniões são divididas entre quem é contra e a favor da imunização dos presos.

Nesta quarta-feira (09), o secretário estadual de Administração Penitenciária, tenente-coronel Sérgio, defendeu, durante entrevista, a imunização desse grupo.

O secretário lembrou que caso um preso seja infectado ele ocupará um leito como qualquer outra pessoa e precisará de cuidados.

– Eu fico com a leitura dos cientistas, de quem entende de saúde. O Plano Nacional do PNI do Ministério da Saúde classificou os reeducandos, a população carcerária, como prioritária porque é um grupo vulnerável. Se um detento adoecer, ele vai precisar de um leito, precisaremos custodiá-lo com pelo menos seis policiais, por isso, nessa visão, eu acho sim importante – pontuou.