Secretário confirma abertura de novos leitos Covid e faz alerta sobre ocupação na PB

O secretário executivo de Saúde da Paraíba, Daniel Beltrammi, esclareceu, em entrevista a uma emissora de rádio campinense, que o Estado está em um processo de expansão de leitos para o atendimento de pacientes com a Covid-19.

Ele contou que na noite de ontem, segunda-feira (7), a Secretaria estadual de Saúde organizou a possibilidade de leitos no Hospital Regional de Cajazeiras, para suporte respiratório e também de enfermaria.

Da mesma forma que, de acordo com Daniel, estão previstas também instalações de duas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), uma em Picuí, no Curimataú, e outra em Monteiro, no Cariri, no sentido de equilibrar as ofertas de leitos no Estado.

Na ocasião, o gestor enfatizou o número de pessoas internadas na Paraíba e afirmou que somente nesses primeiros 8 dias de junho foram acumuladas 648 internações, o maior número nesse período de tempo desde o início da pandemia.

“Combinando esses dados com a taxa de transmissibilidade do novo coronavírus no Estado, que não para de crescer, isso nos dá a clara noção de como as medidas que estão em vigor são necessárias. Precisamos conter a circulação do vírus de qualquer maneira”, completou.

Por fim, o secretário lembrou ainda a importância dos cuidados como a utilização de máscara e evitar aglomerações. “É fundamental para que todos possam aguardar a vacina com sua saúde preservada”.