Secretaria de Saúde realiza busca ativa para aplicação de vacinas nesta terça-feira

Após aplicar quase 100% das primeiras doses recebidas das vacinas da covid, a Secretaria de Saúde de Campina Grande realiza, nesta terça-feira, 15, ações de busca ativa para vacinação de pessoas com esquema vacinal pendente de segunda dose de Coronavac e AstraZeneca; e primeira dose para pessoas em situação de rua.

Para a aplicação da dose de reforço de Coronavac, as equipes vão realizar a aplicação nas casas das pessoas, após contato telefônico prévio. A Coordenação Municipal de Imunização está levantando, com as Equipes de Estratégia de Saúde da Família, as pessoas que estão com dose 2 pendente e vão até as residências realizar a aplicação.

Com relação à dose de reforço da AstraZeneca, as equipes vão realizar a aplicação na zona rural, para atingir as pessoas que não puderam se deslocar aos pontos fixos de aplicação de D2 da AstraZeneca, já que estes são centralizados. A Secretaria Municipal de Saúde também vai fazer busca ativa por pessoas em situação de rua para receberem a dose 1.

O único ponto fixo de vacinação desta terça-feira, será o Instituto de Saúde Elpídio de Almeida, destinado exclusivamente a gestantes e puérperas com comorbidades ou sem comorbidades, mas com prescrição médica. O atendimento funciona das 9h às 14h.

“Estamos no aguardo da chegada de novas doses e, com isso, decidimos fazer uma ação itinerante, de acordo com o planejamento traçado pela Coordenação Municipal de Imunização, para contemplar grupos que não estão tendo acesso a essa vacinação”, explicou o secretário municipal de saúde, Filipe Reul.

Nesta segunda-feira, 14, a Secretaria Municipal de Saúde realizou a vacinação de pessoas a partir de 57 anos, retardatários, agentes de limpeza pública e motoristas de transporte público coletivo.