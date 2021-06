Samu implanta sistema de radiocomunicação digital em Campina Grande

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Campina Grande anunciou, em entrevista a uma emissora de rádio, nesta quarta-feira (16), que houve a mudança do sistema de radiocomunicação analógico para o digital.

O coordenador geral do Samu, Ismael Camilo, explicou que este novo equipamento permite a qualidade na transmissão de informações entre a base e as equipes.

Além disso, permite a cobertura de 98% dos pontos de comunicação no estado da Paraíba.

– Trabalhamos hoje com o rádio digital, que tem alcance em toda a Paraíba. Todas as nossas ambulâncias e nossos enfermeiros têm um rádio digital nas mãos para que possam passar informação das ocorrências, realizar a regulação médica e ter todo apoio necessário do transporte de ida e volta das ocorrências – disse.