Redes sociais apresentam instabilidade na América Latina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – WhatsApp, Instagram e Facebook, três aplicativos do grupo Facebook, tiveram instabilidade na noite desta quarta-feira (9) em várias localidades da América Latina.

Segundo o site Downdetector, que exibe reclamações de usuários quase em tempo real, a lentidão e a dificuldade de acesso ao serviço foram detectadas com maior intensidade no Brasil, no Peru, no Chile, na Argentina e no Uruguai.

O pico de instabilidade ocorreu por volta das 19h30. Para alguns usuários, os serviços começaram a voltar à normalidade por volta das 20h.

O Facebook não respondeu ao pedido de comentário até a publicação deste texto.