Rede TV está implementando alterações para o ´novo´ TV Fama

Da redação com Folhapress. Publicado em 8 de junho de 2021 às 18:53.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A reformulação do TV Fama, da RedeTV!, estreou no dia 12 de abril, mas já vem enfrentando grandes reviravoltas. O programa, que passou por mudanças há menos de dois meses, já sofreu a segunda baixa no trio de apresentadores.

Trata-se de Ligia Mendes, 40, que pediu para deixar a atração. “A emissora confirma a saída da apresentadora, que encerra sua jornada no TV Fama nos próximos dias”, confirmou a emissora. “A RedeTV! agradece a profissional pela parceria e contribuição e deseja sucesso em seus novos projetos.”

A saída de Mendes ocorre menos de um mês após Julio Rocha, 41, também deixar a atração. Na época, o anúncio foi feito como tendo sido uma decisão tomada em comum acordo.

“A RedeTV! agradece o excelente profissional e colega, que exerceu com dedicação o desafio de apresentar um programa diário e ao vivo pela primeira vez”, divulgou o canal em meados de maio. “O canal reafirma o respeito e admiração pelo ator e mantém as portas abertas para novos projetos.”

Do trio original, resta apenas Alinne Prado, ex-Video Show (Globo). A RedeTV! está procurando nomes no mercado para juntar-se a ela