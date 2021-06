Profissionais da Fundac-PB fazem paralisação e ameaçam entrar em greve

Durante toda esta terça-feira (15), os profissionais da Fundação Desenvolvimento da Criança e do Adolescente Alice de Almeida (Fundac-PB) estão realizando uma paralisação em todas as unidades, localizadas em João Pessoa, Lagoa Seca e Sousa.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Fundac (Sintac), Márcio Phillippe, destacou, em entrevista a uma emissora de rádio campinense, que o protesto foi decidido em assembleia no último dia 1º, e tem como objetivo buscar melhorias para a categoria.

“[Somos] uma categoria que continua trabalhando durante a pandemia e ainda não fomos contemplados com ofertas de vacinas, mesmo já sendo autorizado pelo Ministério da Saúde e entrando no Plano Nacional de Imunização […] Nossos salários estão bem defasados, sem reajustes. Temos gratificações que estão sendo calculadas de forma equivocada causando prejuízo aos servidores, condições de trabalho também não são adequadas, dentre outros pontos”, enfatizou.

Márcio explicou que a movimentação iniciou durante a manhã, mas ocorrerá o dia todo, com as unidades funcionando apenas com 50% do efetivo, e os outros 50% estão participando do movimento.

“Esperamos que o Governo do Estado e a Fundac nos chamem para que a gente não deflagre uma greve no próximo dia 21. Estamos aberto a negociação, agora queremos participar de reunião que com certeza apresentem definições sobre nossos pontos pautados”, finalizou.