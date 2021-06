Procon-JP encontra diferença de até R$ 150 nos preços de fogos de artifício

Uma das diversões bem tradicionais durante as festas juninas, os fogos de artifícios, está com diferenças nos preços bem significativas, chegando a R$ 150, como é caso da caixa da girândola 468 que está oscilando entre R$ 180 (Loja do Balão, Bazares Estrela Dalva e São Gerônimo) e R$ 330 (Bazar Guarany).

A pesquisa da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP) foi realizada em 11 bazares instalados no bairro do Cristo (ao lado do Estádio Almeidão, local específico para a comercialização do produto) e pesquisou preços de 52 itens.

A caixa da girândola 156 tem a maior variação, 185,33%, e apresenta a segunda maior diferença, R$ 130, com preços entre R$ 70 (Loja do Balão, Bazares Estrela Dalva e São Gerônimo) e R$ 200 (Bazar Noite Ilustrada).

O secretário Rougger Guerra chama a atenção dos consumidores para os perigos do uso inadequado dos fogos de artifícios.

“Nossa pesquisa de preços indica onde comprar o produto mais barato e que é uma das brincadeiras mais comuns durante os festejos juninos, mas alerto que as pessoas devem ficar atentas na hora de soltá-los, porque pode trazer problemas quanto à integridade física e, principalmente, não se deve deixar as crianças brincarem e nem manusearem os fogos”.

Mais diferenças – Outros produtos também apresentaram grandes diferenças nos preços, como a caixa com 12 unidades do foguete de cores, R$ 30, com preços entre R$ 20 (Bazar Guarany) e R$ 50 (Bazar da Fogueira), variação de 150%; a caixa da Girândola 1080, R$ 20, com preços entre R$ 380 (Estrela Dalva) e R$ 400 (Loja do Balão, Bazares São João, São Gerônimo e Guarany), variação de 5,26%;

Mais dois produtos apresentaram diferença de R$ 20, a caixa com 12 unidades do buscapé M, com preços entre R$ 15 (Loja do Balão e Estrela Dalva) e R$ 35 (Bazar da Fogueira), variação de 133,33%; a caixa com 12 unidades do buquê de flores P, com preços entre R$ 20 (São Gerônimo) e R$ 40 (Estrela Dalva), variação de 100%.

Para acessar a pesquisa completa acesse o portal da prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjp.pb.gov.br .