Procon encontra grande variação de preços do gás de cozinha em Campina Grande

A Petrobras anunciou aumento de 5,9% no preço do gás de cozinha na última sexta-feira (11) para todo o país. Com isso, o reajuste refletiu nos preços praticados também em Campina Grande, onde o gás liquefeito de petróleo GLP está sendo comercializado por valores que variam de R$ 79 a R$ 90.

De acordo com pesquisa divulgada pelo Procon Campina Grande nessa segunda-feira (14 ), o preço médio do gás de cozinha em Campina Grande é de R$ 86,50 à vista, o que representa um aumento de 0,56% em relação ao mês passado.

De acordo com o coordenador de fiscalização do Procon Campina Grande, Yuri Aires, o estudo foi realizado em estabelecimentos localizados em dez bairros da cidade.

– Se o consumidor pesquisar, pode ter uma economia considerável no valor de R$ 11. Pedimos que as pessoas nos ajudem nas fiscalizações e, ao detectarem preços abusivos, entrem em contato nos canais digitais ou pelo 151 – disse.