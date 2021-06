Procon constata aumento no preço do etanol vendido em Campina Grande

O preço médio do litro de etanol, vendido nos postos de combustíveis de Campina Grande, passou de R$ 4,573 (valor do mês de maio) para R$ 4,779 neste mês de junho.

É o que foi verificado na última pesquisa do Procon Municipal, divulgada nessa segunda-feira (7). Essa variação representa um aumento de 4,50%. Além desse aumento, foram identificados acréscimos também em todos os combustíveis pesquisados pela equipe do órgão.

De acordo com o Procon de Campina Grande, o preço do litro da gasolina comum passou de R$ 5,339 no último mês de maio para R$ 5,404, ou seja, sofreu um aumento de 1,21%.

Já a gasolina aditivada passou de R$ 5,418 para R$ 5,499, ou seja, aumento de 1,50%; o óleo diesel comum passou de R$ 4,351 para R$ 4,367, reajuste de 0,38%.

Além do acrescimento de 4,50% no preço do etanol, o litro do diesel S-10 passou de R$ 4,473 para R$ 4,486 (aumento de 0,31%); enquanto que o preço médio do metro cúbico do Gás Natural Veicular (GNV) passou de R$ 4,494 para R$4,495 (subiu 0,02%).

Pesquisa

A pesquisa de combustíveis, realizada pelo Procon de Campina Grande, foi realizada na última sexta-feira (04) em 57 postos de combustíveis do município de Campina Grande, localizados em diferentes localidades.

O objetivo da pesquisa é servir como referência para o consumidor campinense no momento de abastecer seus veículos. Para conferir o estudo na íntegra, basta acessar o site: https://procon.campinagrande.pb.gov.br/.