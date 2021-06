Desrespeito ao decreto: Procon autua estabelecimentos em João Pessoa

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 18 de junho de 2021 às 16:02.

O Procon Estadual da Paraíba autuou três estabelecimentos comerciais durante ações de fiscalização em bairros de João Pessoa nos dias 16 e 17, quarta e quinta-feira respectivamente.

No total foram 44 estabelecimentos fiscalizados com a participação do Procon-PB, Seman, Polícia Militar, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros e Sedurb.

De acordo com a fiscalização do Procon-PB, o supermercado Bem Mais em Mangabeira foi autuado por comercializar produtos vencidos e produtos em oferta sem informar a data de validade:

“Foram encontradas latas de leite moça com data de validade do dia 4 de junho”, explicou o fiscal do Procon-PB.

O estabelecimento Equilibrium Academia (Bancários) foi autuada por desrespeitar as medidas dos decretos sanitários vigentes durante a ação de fiscalização.

“A academia encontrava-se aberta com alunos em sua dependência, desrespeitando assim os Decretos Estaduais N° 40.304/2020 e Nº 41.323/2021, como também não respeitava o distanciamento exigido entre as máquinas e estava fazendo uso da catraca com uso da biometria”, disse.

O restaurante Kayo Sushi (Bancários) também foi autuado pela equipe de fiscalização do Procon-PB por descumprir os decretos: clientes estavam consumindo no estabelecimento após o horário permitido.