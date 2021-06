PRF interrompe evento com mais de 50 pessoas em Campina Grande

Um evento com aglomeração em uma casa de eventos foi interrompido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada desta quarta-feira (16), em Campina Grande.

De acordo com o inspetor da PRF, Vitor Sales, o evento estava sendo transmitido por uma live.

– Quando a equipe se deslocava na rodovia, o som era muito alto. A nossa equipe foi verificar e estava tendo uma gravação de uma live. Tinha mais de 50 pessoas no local – concluiu.

